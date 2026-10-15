Infortunio sul lavoro questa mattina in un magazzino a Tortolì. Un operaio di 52 anni, dipendente di una ditta esterna impegnata in interventi di adeguamento, è rimasto ferito mentre lavorava su una piattaforma aerea. È stato colpito alla testa da una trave metallica precipitata dall’alto e inizialmente ha perso i sensi.

Soccorso dal 118, è stato trasportato con l’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus all’ospedale San Francesco di Nuoro. Ha riportato una ferita lacero-contusa al capo e le condizioni non sono gravi: è cosciente e in osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl Ogliastra per gli accertamenti sulla dinamica e sulla sicurezza del cantiere.

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