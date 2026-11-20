Via libera alla movimentazione in deroga dei bovini all’interno della Sardegna. Il ministero della Salute, dopo mesi di blocco totale, apre agli allevatori.

Una volta operative le deroghe, i centri di ingrasso nelle zone soggette a restrizioni che da mesi hanno le stalle vuote potranno, se autorizzati, tornare ad acquistare vitelli dagli allevamenti della stessa filiera. Per queste aziende si riapre così un canale di vendita nell’Isola.

La nota del ministero individua due possibilità di deroga, entrambe subordinate alla valutazione del rischio. Da un lato il completamento del ciclo produttivo prima della macellazione. Qui i bovini possono essere trasferiti in un allevamento o in un centro di ingrasso della stessa filiera, anche fuori dalla zona di sorveglianza, nel rispetto delle misure sanitarie previste. Dall’altra ci sono le esigenze eccezionali di benessere animale o di alimentazione. In presenza di necessità comprovate, possono essere autorizzati gli spostamenti verso le zone soggette a restrizioni o al loro interno. In entrambi i casi si applicano i requisiti europei previsti per la zona di vaccinazione, che comprende tutta la Sardegna.

Coldiretti

«Non basta», secondo Coldiretti, che parla di un primo, «parziale» risultato positivo del pressing che l’associazione sta portando avanti da tempo assieme agli allevatori, culminato nella recente manifestazione al porto di Olbia, dove centinaia di allevatori hanno chiesto di sbloccare totalmente le aree non interessate dalla malattia.

«Continueremo a pressare le istituzioni. Saremo soddisfatti solo quando tutti gli allevatori potranno tornare a movimentare i propri animali», dichiarano Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, ricordando che tra le altre cose «resta da sbloccare la vendita dei bovini da vita fuori dall’Isola».

Resta aperto il caso Samugheo, con i blocchi ancora attivi in una zona dove il focolaio è estinto: «Attendiamo la pronuncia del Tar sul ricorso, la decisione è attesa a febbraio ma è un orizzonte troppo lontano per gli allevatori che da mesi non riescono a movimentare i propri animali».

(Unioneonline/L)