Tregua sulla continuità territoriale: Aeroitalia e Regione Sardegna istituiscono un tavolo di lavoro congiunto e superano l'ipotesi di un addio della compagnia a gennaio. È questo il risultato dell'incontro positivo che si è tenuto oggi a Roma tra il management del vettore e i rappresentanti dell'amministrazione regionale.

Al centro del confronto il tema del caro carburante, che negli ultimi mesi ha inciso significativamente sui costi operativi delle rotte in continuità territoriale. Le parti si sono confrontate con spirito costruttivo e con la comune volontà di trovare soluzioni condivise, convenendo sull'istituzione del tavolo congiunto.

È stato inoltre concordato di proseguire il dialogo nelle prossime settimane, superando di fatto il termine del 15 gennaio 2027 che Aeroitalia aveva indicato come data di uscita dai collegamenti e rispettando così la tempistica prevista dal regolamento europeo.