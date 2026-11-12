Aumentano le risorse destinate dal Ministero dell'Università e della Ricerca alle borse di studio degli studenti universitari della Sardegna per l'anno accademico 2026/2027. Il finanziamento ammonta a 34,2 milioni di euro, secondo quanto previsto dal riparto del Fondo Integrativo Statale (Fis), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta del ministro Anna Maria Bernini. Per la Sardegna si tratta di un incremento del 25,7% rispetto all'anno accademico precedente, con uno stanziamento che passa da 27,2 a 34,2 milioni di euro.

A livello nazionale, il Mur ha messo a disposizione 845,8 milioni di euro, il 19,5% in più rispetto allo scorso anno e il 175% in più rispetto al 2020. «Il diritto allo studio deve tradursi in opportunità concrete per tutti i giovani. Le risorse in più che destiniamo alla Sardegna rappresentano un investimento per garantire agli studenti la possibilità di intraprendere e proseguire il proprio percorso universitario, senza che le condizioni economiche diventino un ostacolo. Il nostro obiettivo è fare in modo che a decidere il futuro di ogni studentessa e di ogni studente siano le capacità e le aspirazioni, non le possibilità della famiglia», dichiara il Ministro Bernini. Il rafforzamento dei finanziamenti punta a consolidare i risultati raggiunti nel diritto allo studio. Nell'anno accademico 2024/2025, a livello nazionale, ha ricevuto la borsa di studio il 99,8% degli studenti idonei, per un totale di 299.618 beneficiari. Ai finanziamenti del Mur si aggiungono le risorse regionali, pari ad almeno il 40% della quota statale assegnata.