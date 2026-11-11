Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 11 novembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,994 €/l per la benzina e 2,225 €/l per il gasolio.

E anche in Sardegna il prezzo medio odierno della benzina è sceso sotto quota 2 euro. Stando alla tabella regionale pubblicata sul sito del Ministero, nell’Isola la benzina self costa oggi 1,998 euro al litro. Il prezzo del gasolio self, invece, è di 2,226 euro al litro. Per il GPL servito, infine servono 0,887 euro per un litro.

(Unioneonline/l.f.)