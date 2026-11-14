Oltre 30mila voli coinvolti, collegamenti internazionali nel caos e migliaia di aerei costretti a modificare i propri piani. Gli Stati Uniti si sono ritrovati con il traffico aereo paralizzato dopo che la Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità statunitense che regola il trasporto aereo, ha disposto un blocco nazionale di tutti i voli per «circostanze straordinarie». Alla base della decisione, un problema alle comunicazioni che avrebbe interessato tutti i centri di controllo del traffico aereo. Una misura eccezionale, adottata per ragioni di sicurezza. Resta da chiarire l'origine del guasto: «Non si può escludere nulla» ha dichiarato il segretario agli Interni, Markwayne Mullin, pur rimarcando che al momento «è esclusa l'ipotesi di attacco cyber». Mentre i tecnici della Faa indagano non si esclude un possibile coinvolgimento dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale recentemente implementati.

Il blocco

L'ordine è arrivato nella tarda serata italiana di ieri. La Faa ha disposto che tutti i voli «rimangano a terra fino a nuovo ordine», motivando il provvedimento con ragioni di sicurezza. Una decisione straordinaria, che sarebbe stata adottata soltanto un'altra volta, dopo gli attentati delle Torri Gemelle. «Ma non è un altro 11 settembre», chiarisce la Casa Bianca. A spiegare le ragioni dello stop è stato il segretario ai Trasporti Sean Duffy, che ha parlato di un problema di comunicazione riguardante tutti gli Air Route Traffic Control Centers, i centri che gestiscono il traffico aereo e coordinano i velivoli nello spazio aereo tra gli aeroporti.

I numeri

Secondo il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24, attorno alle 23 di ieri sera, erano circa 3.100 i velivoli in volo nel mondo diretti verso aeroporti statunitensi. La Faa comunica che gli aerei in arrivo saranno gestiti «caso per caso», segno che non tutti potrebbero essere accettati e che alcuni dovranno deviare o tornare nell’aeroporto di partenza. Cancellati anche tutti i voli da e per l’Europa. Oltre 30 mila voli dovevano partire da quando poco prima delle 16 (ora della East Coast) è scattato il blocco nazionale dei voli. Sono quattro i voli partiti dall'aeroporto di Fiumicino nel primo pomeriggio di ieri e diretti negli Stati Uniti, ancora in volo dopo il blocco.