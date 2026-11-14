Incontro fra Governo e parti sociali sulla Legge di bilancio 2027. Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil: «C’è una buona notizia, saltano i tagli alla scuola». Soddisfatto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Secondo la segretaria della Cisl Daniela Fumarola, si valuta anche la possibilità di aumentare le risorse per la sanità. La Cgil conferma invece lo sciopero generale per il 20: «Un incontro gentile ma inutile. Abbiamo confermato il nostro giudizio negativo sulla manovra, che è fondata sul binomio austerità e riarmo e fa cassa sulle pensioni».

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