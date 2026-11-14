Roma. Il programma del Campo largo per le elezioni politiche del 2027 dovrebbe essere pronto il 30 novembre. La data è stata indicata dal co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, secondo cui la coalizione è nelle condizioni di chiudere l'accordo, anche se resta da risolvere il nodo della politica estera e, in particolare, della guerra in Ucraina. I quattro leader avevano fissato proprio alla fine del mese la scadenza per definire una piattaforma comune. «Non partiamo da zero, ma da tante proposte comuni», assicura la segretaria del Pd Elly Schlein, che non si sbilancia invece sull'ipotesi di una patrimoniale: «Naturalmente stiamo discutendo».

Sul conflitto russo-ucraino le distanze restano evidenti. Bonelli auspica una posizione condivisa e una proposta da portare in Europa, perché l'Ue svolga un ruolo nella soluzione della guerra. «L'Ucraina va sostenuta. Ma dopo quasi cinque anni di guerra, con un numero spaventoso di morti e feriti, è arrivato il momento di cambiare pagina», afferma, in sintonia con la svolta invocata dal leader M5S Giuseppe Conte. Una linea che si scontra con quella dell'ala riformista del Pd, per la quale il sostegno militare a Kiev è imprescindibile. «Su difesa, sicurezza e Ucraina è tutto scritto chiaro dove dobbiamo stare e dove staremo», avverte il senatore dem Filippo Sensi, contestando le ambiguità della coalizione.

Più avanzata l'intesa sul fronte economico. Il vicepresidente M5S Stefano Patuanelli annuncia infatti che il reddito di cittadinanza farà parte del programma comune. La misura, nelle intenzioni dei pentastellati, dovrebbe sostenere temporaneamente chi perde il lavoro, anche a causa dell'automazione e dell'intelligenza artificiale, accompagnando il contributo economico con percorsi di riqualificazione professionale. La vicepresidente del Senato Mariolina Castellone parla della necessità di ripristinare una misura universale contro la povertà, rafforzandone la componente delle politiche attive. Contrario il leader di Azione Carlo Calenda, che accusa la coalizione di riproporre «bonus e assistenzialismo» e di mettere nuovamente a rischio i conti pubblici.