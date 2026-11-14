Metà novembre è arrivato in un attimo e l’allarme è già scattato: un mese al netto delle feste è sufficiente per riuscire ad approvare la Manovra 2027? Forse sì, in condizioni normali. Ma in politica le condizioni non sono mai normali. Nel caso specifico, la maggioranza sta vivendo un periodo di tensioni interne legate al rinnovo delle commissioni e, la prossima settimana, dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Non il modo migliore per affrontare la discussione di un provvedimento finanziario che per l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni deve essere licenziato ad ogni costo entro dicembre. L’esercizio provvisorio non è una strada perseguibile, non questa volta. Stavolta bisogna dare l’ok nei tempi di legge così da mettere gli enti locali nelle condizioni di spendere subito, fin da gennaio. Questo, ripete Meloni da tempo. Ma perché succeda, è necessario che le due forze principali del centrosinistra – Pd e M5S – remino nella stessa direzione. Ma lo scontro per la presidenza della commissione Bilancio (rimasta in capo al pentastellato Alessandro Solinas) è ancora troppo fresco. E nessuno può escludere strascichi che in qualche modo possano rallentare l’iter della manovra.

L’altolà

Così, non è un caso che, durante l’ultima seduta dell’Aula, il capogruppo Dem Roberto Deriu abbia deciso di avvertire gli alleati: «Meloni cerca di farci capire che se la Regione non arriva a dare i soldi per tempo, in Sardegna non funziona nulla. Tutti i nostri ritardi, anche poche settimane, piccoli tempi morti, sono un danno per il sistema regionale, compreso quello degli enti locali». Per questo, «come gruppo Pd-Progressisti ribadiamo la nostra ferma attenzione sui tempi dei provvedimenti. Da oggi in poi saremo aggressivi quando si perderà tempo. Tutti i ritardi saranno stigmatizzati in modo formale, pubblico e reiterato». La prossima settimana è attesa la seduta con la nomina dell’ufficio di presidenza: vicepresidenti, questori e segretari d’Aula. Ce n’è abbastanza per accontentare chi al giro del rinnovo dei parlamentini è rimasto a bocca asciutta. Ma se l’elezione – come trapelato da indiscrezioni – dovesse slittare ancora, allora il rischio di almeno un mese di esercizio provvisorio diventerebbe ancora più concreto.