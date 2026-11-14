«Microsoft e Anthropic bloccati per troppo tempo, se si aggiunge qualcos’altro il mondo intero si ferma. È il rischio che corriamo, la dipendenza da tre, quattro soggetti, può mettere in ginocchio tutta l’umanità. Peggio del Covid», dice Andrea Pili, Ceo di Xference, tra i primi AI Inference Provider d’Europa, nato a Cagliari a gennaio del 2025.

Cosa è successo nelle ultime ore?

«Per quasi ventiquattr’ore milioni di utenti di posta elettronica sono rimasti “muti”. Oggi nel mondo ci sono 4,7 miliardi di utenti mail, Google ne ha 1,8 miliardi, Microsoft 500 milioni. Se ci sembrano “pochi”, pensiamo che mentre gmail è solitamente privata, Microsoft ha un tool che serve per far funzionare le mail @nomeazienda.it o .com. Quindi, quel mezzo miliardo di mail che tra giovedì e ieri sono state inattive, sono riconducibili a imprese che non hanno potuto comunicare. E anche Calendar era in down, tutti gli appuntamenti erano inaccessibili. Significa che hanno creato danni all’economia planetaria. Per dire, in India sono stati cancellati molti voli, negli Stati Uniti ne hanno risentito enti pubblici e ospedali».

Uno stop così lungo era mai successo?

«No, è un’avvisaglia pesante, una sorta di 11 settembre dell’era digitale. Lo strumento più antico del mondo Internet, la mail, che esiste dagli anni Sessanta, il più utilizzato in assoluto, non era mai morto per così tanto tempo. C’è di che preoccuparsi».

Hanno detto che non si è trattato di hackeraggio.

«Quando succedono incidenti di questo tipo, prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali devono fare verifiche complesse. Dicono che hanno mandato online un aggiornamento, e quello a cascata ha buttato giù tutti i server: se così fosse, forse sarebbe anche peggio di un hackeraggio, perché Microsoft sarebbe vittima di se stesso».

Cioè? Il sistema sta implodendo?

«Cosa succede quando nel pc abbiamo l’hard disk pieno? Rallenta, non funziona niente, dobbiamo liberare memoria. Dunque, non si può escludere che abbiano lo storage pieno, che tutti questi AI agent che hanno messo dentro, ognuno in grado di mandare 1000 mail al secondo, siano fuori controllo. Il problema è che siamo totalmente dipendenti da pochissime Big Tech – come Microsoft, Google, Apple – non c’è sovranità digitale».

Cosa significa?

«Che non siamo liberi di scegliere, migrare da Microsoft non è affatto semplice. Se anziché un fornitore per 500 milioni di utenti, ci fossero 500 fornitori da un milione di utenti l’uno, il problema sarebbe stato molto minore».

E ce ne sono altre?

«Sì, ce ne sono tante, bisogna guardare ai provider che usano open exchange, cioè un software di gestione di posta elettronica open source distribuito su diversi data center europei. Nessuno ha capito che questo è solo l’inizio di un cambio epocale dell’industria digitale. La soluzione è l’interoperabilità dei sistemi. Bisogna ragionare in termini di rischi, dobbiamo evitare che si possa bloccare tutto quanto in un attimo».

C’è un nesso con le mail degli allarmi bomba nelle scuole e sugli aerei?

«Non credo, quelle mail erano circoscritte a territori geografici piccolissimi, mentre il problema di Microsoft è planetario. Il fatto è che con l’AI siamo diventati tutti programmatori e tutti hacker, se non iniziamo a pensare che la cybersicurezza è una cosa seria, mentre oggi siamo all’anno zero, ne vedremo una al giorno. L’AI ha accelerato una serie di processi, se prima ci volevano sei mesi per bucare un sistema, oggi bastano sei minuti, e lo può fare un ragazzino. Pensiamo a cosa succederebbe con la cancellazione globale dei dati».

C’è qualcosa che il singolo può fare per proteggersi?

«Sì, la cosa più importante è un censimento personale digitale: ognuno di noi deve sapere quante “casette” digitali ha, mail, password e dove le abbiamo – nel computer, nel telefono, su un pezzo di carta – quanti account, social, Netflix e Amazon, banca e così via, i codici della carta d’identità elettronica dove sono? il pin del telefono, se è 1234, cambiamolo subito. Poi trascriviamo tutto su un foglio Excel e a fianco valutiamo il livello di criticità. Potremmo avere un virus latente in uno dei nostri dispositivi, i malware agiscono così, stanno nascosti, aspettano, e all’improvviso esplodono».

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