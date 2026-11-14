Venezia. Dopo 14 anni di carcere, Monica Busetto, 75 anni, operatrice socio-sanitaria di Mestre, è stata prosciolta dall'accusa di aver ucciso la vicina Lida Taffi Pamio, 87 anni, assassinata il 20 dicembre 2012 nel suo appartamento. La corte d'Assise di Trento, al termine della seconda istanza di revisione del processo, ha annullato la condanna a 25 anni di reclusione. Decisiva una nuova perizia sulla catenina che gli investigatori avevano considerato la prova principale contro la donna: il gioiello trovato nella sua abitazione, secondo le analisi, non corrispondeva a quello indossato dalla vittima prima di morire.

Accuse e incongruenze

L'omicidio, particolarmente efferato, era stato compiuto con 40 coltellate e colpi alla testa inferti con uno schiaccianoci. La casa era stata messa a soqquadro, ma mancava soltanto una collanina. Busetto, che abitava di fronte alla vittima e aveva avuto con lei vecchi dissapori, era finita nel mirino degli investigatori dopo il ritrovamento di un gioiello nella propria abitazione. La donna aveva sempre proclamato la propria innocenza, ma era stata condannata a 25 anni.

Un elemento importante era emerso tre anni dopo, quando un’altra donna, Susanna Milly Lazzarini, dopo aver ucciso con modalità analoghe Francesca Vianello, confessò anche il delitto di Pamio. Le vicende giudiziarie erano però state separate: mentre Busetto veniva condannata, Lazzarini era stata assolta dall'accusa per il primo omicidio. In seguito aveva ritrattato, arrivando a sostenere che aveva agito insieme a Monica Busetto. Le incongruenze nelle dichiarazioni e nei procedimenti non erano bastate a ottenere la revisione della condanna a carico di quest’ultima.

Il ruolo de “Le Iene”

La seconda richiesta di revisione si è concentrata sulla collanina, grazie alle verifiche condotte dal programma televisivo “Le Iene” e dal reporter Massimiliano Andreetta, che aveva sollevato dubbi sulla corrispondenza tra il reperto sequestrato e quello della vittima. La Corte ha acquisito l'intero fascicolo e le consulenze tecniche sulla lunghezza del gioiello e sulla conservazione delle prove. «La catenina sequestrata a Monica ha una dimensione e una fattezza completamente diverse da quella che aveva la vittima fino a pochi istanti prima di morire», ha spiegato l'avvocato Stefano Busetto.