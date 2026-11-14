Roma. Il governo fa marcia indietro sui tagli alla scuola previsti dalla manovra: salta l'intervento che avrebbe ridotto di quasi 7mila unità il personale docente e Ata, con risparmi per 85 milioni nel 2027 e 250 milioni dall'anno successivo. L'annuncio è arrivato dal leader della Uil Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro tra governo e parti sociali a Palazzo Chigi, durato quasi otto ore. «Ho una buona notizia, l'intervento sarà ritirato», ha detto. Il ministro dell'Istruzione ha accolto positivamente il superamento della misura, mentre il sindacato Anief ha parlato di «un buon segnale». La premier Giorgia Meloni ha precisato che non si trattava di tagli, rivendicando le risorse destinate al comparto, ma ha spiegato che il governo ha voluto dare «un ulteriore segnale di attenzione», perché «la scuola è molto più di una voce di bilancio».

Possibili modifiche riguardano anche sanità e previdenza. La segretaria della Cisl Daniela Fumarola riferisce che il governo sta verificando le disponibilità per destinare ulteriori risorse alla sanità e che uno sforzo sarà compiuto anche sulle pensioni durante l'iter parlamentare. Più pessimista Bombardieri, che denuncia una sostanziale chiusura sul fronte previdenziale e chiede di utilizzare gli 850 milioni del fondo per le uscite anticipate. La Cgil, rappresentata al tavolo dal segretario confederale Christian Rossi in assenza di Maurizio Landini, conferma invece lo sciopero generale del 20 novembre.

I crediti del Superbonus

Tra i dossier aperti anche quello dello spalma-crediti del Superbonus, una delle norme più contestate dalle associazioni di categoria. Il governo, riferisce il direttore generale dell'Ance Romain Bocognani, ha assicurato di essere al lavoro su possibili correttivi. Tra le ipotesi circolate nei giorni scorsi, l'introduzione di una soglia per escludere le imprese più piccole. L'Abi attende di conoscere i dettagli, confermando le proprie perplessità sulla misura.

La exit tax