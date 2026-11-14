Individuare la “filiera di server” da cui sono transitate le mail “a pioggia” con i falsi allarmi bomba che hanno raggiunto migliaia di scuole italiane provocando disagi e caos. Gli esperti della polizia postale e dell'intelligence sono al lavoro sugli indirizzi Ip per risalire a chi c'è dietro la tastiera. Profili compromessi che portano alle Filippine, Taiwan e in altri Paesi stranieri, dietro cui potrebbero celarsi gruppi che hanno acquistato credenziali governative o accessi già rubati sul dark web, dove esiste un fiorente traffico. Le Procure si sono già mosse e i magistrati hanno aperto fascicoli nelle principali città.

Doppio binario

L'indagine dei pm dell'antiterrorismo di Roma viaggia sostanzialmente su due binari: da un lato si lavora per risalire a chi c'è dietro la firma del fantomatico Mikhail Andropov, dall'altro si avvia una collaborazione con le altre forze di polizia - a livello europeo - per scambiare informazioni e gettare le basi per una eventuale strategia comune. Il sospetto è che ci possa essere un filo conduttore o forse una regia comune dietro gli ultimi episodi che hanno creato allerta anche ad alta quota con voli di linea su tratte di mezza Europa costretti ad atterraggi d'emergenza scortati da caccia militari. E si guarda con attenzione anche ai prossimi mesi quando l'Italia entrerà nel pieno della campagna elettorale che potrebbe diventare il principale bersaglio di chi punta a destabilizzare il Paese. Per ora non viene ipotizzata l'aggravante del terrorismo. Nel frattempo si muovono anche gli enti locali per proteggere i servizi essenziali.

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