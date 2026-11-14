Da custode della memoria contadina a nuova casa del cinema e della musica. Villa Muscas si prepara a cambiare volto e a diventare la sede del Centro Sperimentale di Cinematografia, un polo di formazione di rilievo nazionale destinato a portare a Cagliari studenti, docenti e professionisti del settore. Un progetto ambizioso, che promette di restituire nuova vita allo storico complesso nel cuore di San Benedetto attraverso un investimento di oltre 2 milioni di euro. Ma sulla strada della rinascita pesano i ritardi dei lavori di riqualificazione, le polemiche e le preoccupazioni per il futuro della preziosa collezione etnografica custodita nella struttura. Mentre il Comune punta a trasformare Villa Muscas in un centro di eccellenza culturale, dalle opposizioni arrivano richieste di accelerare il cantiere e tutelare un patrimonio che racconta la storia della Sardegna.

Il progetto

Il progetto esecutivo approvato lo scorso febbraio prevede un investimento complessivo di 2 milioni e 245mila euro. L’obiettivo è recuperare gli edifici e gli spazi del complesso di impronta monastica destinandoli ad attività culturali e formative. Un’operazione ambiziosa, ma il calendario originario racconta che i lavori sono a rilento. «Villa Muscas è diventata il simbolo di un’amministrazione che moltiplica i progetti, accumula ritardi e soprattutto dimentica di custodire ciò che già possiede», tuona Farris, che ricostruisce una vicenda che racconta le difficoltà dell’amministrazione nel portare a compimento le opere pubbliche. «Nel 2024 i lavori erano già in ritardo. Gli obiettivi che l’amministrazione si era posta per il 2025 sono stati disattesi e nel febbraio del 2026 è stato approvato l’ennesimo progetto», afferma. Poi la stoccata: «Questo accade quando un Comune ci impiega sei mesi per aprire una porta semplicemente perché ha una serratura arrugginita».

Il progetto

Per Farris, tuttavia, il problema non riguarda soltanto i tempi. C’è una questione più profonda, legata all’identità stessa di Villa Muscas. «Si è scelto di trasformarla in un contenitore promiscuo, facendo convivere il museo della cultura contadina, una realtà unica nella città di Cagliari, frutto di una vita di lavoro e di passione messa a disposizione della collettività dal professor Porcelli, con il Centro Sperimentale di Cinematografia e altre attività musicali». Una convivenza che il consigliere giudica problematica: «Non si valorizza un patrimonio cancellandone o sacrificandone l’identità», aggiunge.