Una situazione di degrado e abbandono quella segnalata in via Mandrolisai, con accesso da via Cornalias. Le immagini e i video inviati da alcuni cittadini documentano una condizione che va ben oltre il semplice abbandono di rifiuti.

Lungo la strada, infatti, si sono accumulati materiali di vario genere, scarti e residui, tra cui anche resti di carciofi e altri rifiuti organici, lasciati senza alcun riguardo per l’ambiente e per chi vive o transita nella zona.

Ma a rendere il quadro ancora più preoccupante è la presenza di un camion e di un’automobile, entrambi in condizioni tali da dover essere rottamati, che sarebbero stati abbandonati sul posto. Veicoli ormai fuori uso che occupano spazio e contribuiscono ad aggravare ulteriormente il degrado dell’area.

Una situazione che non può essere ignorata e che richiede un intervento concreto. I cittadini chiedono che venga effettuato un sopralluogo, che si proceda alla rimozione dei rifiuti e dei veicoli abbandonati e che la strada venga restituita a condizioni di decoro e sicurezza.

Non è accettabile che una zona del territorio diventi una discarica a cielo aperto. Servono controlli, pulizia e soprattutto interventi risolutivi per evitare che, dopo la bonifica, tutto torni come prima.