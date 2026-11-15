Milano. Sarà depositata oggi la decisione del gip di Milano sulla convalida del fermo e della richiesta di custodia cautelare in carcere per i due giovani di origine egiziana, 19 e 22 anni, ritenuti dagli inquirenti responsabili della morte di Nicola Luciano Re. La vittima dell’episodio è il pensionato di 92 anni morto in ospedale il 28 ottobre, dopo aver subito il giorno prima un'aggressione durante una tentata truffa con la tecnica del “falso carabiniere”. Agli atti dell'indagine della Squadra mobile, oltre alle intercettazioni dei due realizzate in questura venerdì, prima che venisse formalizzato il provvedimento di fermo nei loro confronti (nell’audio si sentono frasi come “Non l’ho spinto forte”), c’è anche un video: nel filmato si vedono gli indagati camminare per strada dopo l’omicidio di via Muratori, fuori dalla casa della vittima. A un tratto uno dei due getta il cappello in un’aiuola mentre lascia la zona. Un elemento investigativo pesante, che conferma la loro presenza il 27 ottobre sulla scena del delitto.

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