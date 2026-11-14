Ormai ha perso più di un mattone, e cade a pezzi. È la rotonda all’incrocio tra via Monserrato e viale Vienna, a Sestu, dove sembra che qualcuno ci sia passato sopra.

«L’ho visto più di una volta, soprattutto con i camion. Secondo me non è solo colpa della velocità. L’incrocio è stretto e la rotonda non facilita le cose. Forse la si potrebbe levare», racconta Andrea Ghigino, dal suo bar, proprio lì di fronte. «Io guido i camion, e sia questa rotonda che quella allo svincolo con via Tripoli sono in un incrocio piccolo, se lo attraversi è impossibile non salirci sopra con la parte posteriore del mezzo. Forse potrebbero rifarla, ma più bassa», ha commentato Claudio Nateri. Resta comunque utile per fare inversione dal quartiere Dedalo in sicurezza: «Ho informato gli uffici tecnici perché sia riparata quanto prima», spiega il vicesindaco e assessore ad Arredo Urbano e Traffico, Massimiliano Bullita.

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