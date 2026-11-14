Bruxelles. Un gran dibattere su nomi, formati, passi avanti o di lato nei futuri negoziati con la Russia. Poi arrivano i fulmini (o anche solo l'amara realtà, stando al pensiero di diversi leader europei). I russi, nel quadro del dialogo trilaterale con Usa e Ucraina ad Abu Dhabi, avrebbero avanzato richieste pesantissime, ben oltre l'Ucraina, sulla nuova architettura di sicurezza in Europa come contropartita per mettere fine alla guerra: Finlandia fuori dalla Nato e Moldavia divisa in tre oltre che il controllo dell'intero Donbass.

Le posizioni

A pubblicare le indiscrezioni è la tedesca Bild, subito smentite dal Cremlino. Ma nei corridoi - a Dublino come a Bruxelles - circola una certa apprensione. «Non è la prima volta che abbiamo a che fare con le posizioni massimaliste della Russia, non ci sorprende», viene annotato a margine del vertice in Irlanda, al quale ha partecipato anche Giorgia Meloni, che ha avuto un faccia a faccia con abbraccio con Zelensky. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz non ha usato mezzi termini. «Agli Usa chiedo: basta sorprese, lavorate in squadra con noi e con l'Ucraina». E il suo sguardo è diretto ad Est, al possibile bilaterale che si avrà il 19 novembre a Shenzen tra Donald Trump, Vladimir Putin, a margine del vertice Apec.

I negoziati

«Entrambe le parti hanno ora concordato di ampliare il prossimo ciclo di negoziati per includere i nostri partner europei», ha affermato Jared Kushner a Dublino fresco di Russia dopo aver incontrato (insieme a Steve Witkoff) il presidente Volodymyr Zelensky. «Ciò ci consentirà di affrontare, oltre alle questioni territoriali tra Ucraina e Russia, anche il quadro più ampio degli accordi di sicurezza europei nel dopoguerra». Ora, tralasciando il fatto che pure qui Mosca ha smentito (per bocca però della portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova), per l'Europa ogni riferimento alla cosiddetta “architettura” è fumo negli occhi. Non c'è bisogno di parlarne, «esiste già», è stata la Russia «a distruggere» l'ordine di pace di Helsinki, ha tuonato Merz ricordando l'accordo multilaterale del 1975 secondo cui ogni Paese ha diritto di scegliere «le proprie alleanze».

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