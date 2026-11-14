Un nuovo tentativo per rimettere in moto i lavori dei ponti sul rio San Girolamo e sul rio Masone Ollastu, a Capoterra, e scongiurare un ulteriore allungamento dei tempi di un’opera attesa da anni. La vertenza è stata al centro di un incontro che si è svolto nella sede dell’Anas Sardegna, a Cagliari, al quale hanno partecipato il sindaco Beniamino Garau, rappresentanti della Regione, associazioni e imprese del territorio.

Intoppi del contratto

Durante il confronto, Anas ha ricostruito le vicende che hanno portato al sostanziale blocco del cantiere, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà degli ultimi mesi. Circa un anno fa la società aveva avviato una proposta di risoluzione contrattuale nei confronti del precedente appaltatore, a causa di alcune inadempienze. Nel dicembre 2025 era poi arrivata la comunicazione del subentro di CMC all’impresa Manelli, capogruppo del raggruppamento aggiudicatario dei lavori. Un passaggio che avrebbe dovuto consentire la ripresa delle attività, rimaste invece sostanzialmente ferme nonostante le disposizioni impartite da Anas. «La scorsa settimana è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo al contratto che formalizza il subentro di CMC», spiegano dall’Anas. «Un passaggio considerato fondamentale per verificare la reale volontà dell’impresa di riprendere le lavorazioni e portare a termine l’intervento. L’obiettivo è evitare la risoluzione del contratto, che comporterebbe una nuova procedura e un ulteriore ritardo. La società ha assicurato di voler utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla normativa per superare le criticità e consentire la riapertura dei cantieri».

La mobilitazione

All'incontro hanno partecipato anche Giacomo Mallus, Massimo Gentile e Carla Cancellieri, in rappresentanza del Comitato Ponti Sicuri 195, che proprio ieri mattina aveva organizzato un sit-in davanti al cantiere di Su Loi per richiamare l’attenzione sulla situazione. «Abbiamo fatto presente la gravità della situazione e la pericolosità idraulica, oltre agli aspetti sociali legati al fatto che un territorio è stato diviso», hanno spiegato. «Ci siamo lasciati con l’impegno di Anas ad aggiornarci su ogni variazione, positiva o negativa, riguardante la vicenda».

Una nuova gara

Resta però la preoccupazione per le opere ancora da completare, in particolare per i circa 50 metri di argine necessari a raccordare l’eventuale nuova strada. Un intervento per il quale la Regione dovrebbe bandire una nuova gara d’appalto e che rappresenta un ulteriore tassello da definire prima di poter considerare risolte tutte le criticità.

L’attenzione alta

Sulla vicenda interviene anche Efisio De Muru, capogruppo del Partito democratico, che riconosce il nuovo impulso dato da Anas alla ripresa dei lavori, ma richiama anche il ruolo svolto dalle istituzioni e dalla comunità locale. «La Regione e l’assessorato ai Lavori pubblici, insieme agli amministratori e ai cittadini capoterresi, hanno contribuito a tenere alta l’attenzione su questo gravissimo ritardo nella realizzazione delle opere. Ora servono risposte rapide, trasparenza e il rispetto dei tempi annunciati».

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