Se in piazza Giovanni XXIII il cantiere dei “Percorsi verdi” risulta fermo da quasi un mese, in via Flavio Gioia i lavori per la realizzazione del nuovo tracciato riservato alle biciclette proseguono al contrario spediti. Al punto che da ieri si registra l’avanzamento nel primo tratto di via Castiglione, all’altezza del cavalcavia dell’Asse mediano. A partire da lunedì l’intervento proseguirà lungo tutto il lato sinistro della stessa via, in direzione San Benedetto.

Come in via Flavio Gioia, la pista sarà unica e bidirezionale, affiancata da aiuole e parcheggi. Tutto su un lato. Il tracciato supererà l’incrocio con le vie Sarpi e Copernico e proseguirà fino al semaforo successivo, per poi “svoltare” a destra in via Grandi poco prima della ex Circoscrizione e ricongiungersi con il segmento già realizzato di via del Nastro Azzurro, alla Fonsarda. Le bici potranno così procedere in sicurezza fino al citato cantiere fantasma e a via Dante passando per via Medaglie d’Oro e attraversando piazza Giovanni XXIII lungo un percorso interno contrassegnato da borchie metalliche.

Il timore, sempre lo stesso, è che la viabilità possa subire rallentamenti, come in via Vesalio. «Rilancio a tal proposito il mio appello a rivedere il progetto», interviene critica la consigliera comunale di minoranza Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna), «agire anche in via Castiglione significa appesantire ulteriormente un’arteria già molto trafficata che collega via Vesalio a piazza Giovanni XXIII. I nuovi cordoli, inoltre, sono pericolosi. Creeranno disagi enormi sia alle auto che ai pedoni».

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