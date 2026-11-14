Chiclayo. Papa Leone XIV è tornato a Chiclayo, in Perù, dove è stato vescovo dal 2015 al 2023, accolto da una folla festante. Nell'omelia della messa celebrata alle Pampas de Pimentel, ha ringraziato i fedeli per l'affetto, il sostegno e le preghiere, in particolare per la sua salute, che ha definito un momento di prova che, con l'aiuto di Dio, sta superando. «Siete stati e siete una benedizione per la mia vita e per il mio ministero episcopale», ha detto, chiedendo di continuare a pregare per lui.

Al centro della predica la missione evangelizzatrice della Chiesa, che deve coinvolgere tutti i cristiani, laici e ministri ordinati. «Evangelizzare non è l'imposizione di dottrine, né il confidare in strutture efficienti, ma è dare testimonianza», ha spiegato, richiamando la coerenza della vita cristiana, la vicinanza alle comunità e il rispetto della coscienza e della libertà individuale. Indispensabile anche la carità, con l'aiuto ai più bisognosi: «L'amore verso il prossimo è il cuore del messaggio cristiano». Leone XIV ha indicato tra le nuove sfide l'indifferenza religiosa, il materialismo e l'egoismo, e dopo l’omelia ha salutato la presidente Keiko Fujimori che ha seguito la funzione in prima fila.

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