La città rinnova l’impegno nella sensibilizzazione e nella prevenzione della violenza contro le donne con la campagna di sensibilizzazione “Non sei sola!” che sino all’11 dicembre propone un ricco calendario di appuntamenti culturali, artistici e pedagogici. L’iniziativa, promossa dal Centro antiviolenza “Donna Eleonora” vede la collaborazione di numerose associazioni, istituzioni culturali, scuole e realtà del territorio.

«La violenza contro le donne non è un problema privato, ma una questione che riguarda l'intera comunità e che richiede una risposta collettiva, forte e continuativa», dichiara il sindaco, Massimiliano Sanna.

«Abbiamo costruito un programma che affronta la violenza di genere da prospettive diverse, coinvolgendo le scuole, le associazioni e la cittadinanza», sottolinea l’assessora ai Servizi sociali, Giulia Murgia. I prossimi appuntamenti sono mercoledì 18 alle 9.30 all'istituto Mossa, tavola rotonda dedicata alla storia e all'evoluzione del Centro antiviolenza; due giorni dopo, alle 17.30 all’Unla, la proiezione del film “Familia” e dibattito.

RIPRODUZIONE RISERVATA