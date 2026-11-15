Mosca. Non solo il controllo del Donbass ma anche di Zaporizhzhia e di Kherson con l'Ucraina fuori dalla Nato, e se non si trova un accordo sui nuovi assetti della sicurezza europea allora Mosca dovrà «usare la forza», perché la postura negoziale è quella di raggiungere, in un modo o nell'altro, gli obiettivi dell'operazione militare speciale fissati da Putin due anni fa.

Le richieste

Il Cremlino alza la posta, porta indietro il calendario al 2024 e nel farlo respinge l'idea Usa - cessione del Donbass in cambio dell'Ucraina nella Nato - di cui sabato s'era fatto veicolo Volodymyr Zelensky.

Intanto l'Estonia annuncia che chiuderà i confini con la Russia a partire dal 1° dicembre dopo aver sventato un tentativo di incendio in uno stabilimento di droni, orchestrato, secondo quanto affermato, dai servizi segreti militari russi. L'aggressiva frenata di Mosca arriva dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov e dal portavoce Dmitri Peskov e non sembra si siano divisi i ruoli di falco e colomba. «La posizione negoziale sarà definita in modo da raggiungere gli obiettivi dell'operazione speciale - ha detto Lavrov - cioè quelli formulati dal presidente Putin nel giugno 2024».

I paletti

Il 14 giugno di quell’anno, alla vigilia di una conferenza di pace in Svizzera, lo zar fissò i suoi paletti: Kiev si sarebbe dovuta ritirare non solo da Donetsk e Lugansk (cioè dal Donbass) ma anche da Zaporizhzhia e da Kherson, e avrebbe dovuto dimenticarsi per sempre la Nato. Condizioni che già allora furono respinte e che oggi spazzano via dal tavolo anche la cauta apertura sul Donbass di Zelensky, che immaginava una sorta di referendum interno per decidere il da farsi. Posizione, peraltro, condivisa da Roma: sui confini come sulla Nato, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, «gli unici a decidere possono essere gli ucraini». Ma il leader di Kiev, dal punto di vista di Mosca, «gioca una sua partita, non lo sto considerando in questo contesto», ha aggiunto il ministro. Dopo Abu Dhabi erano tutti soddisfatti tranne lui, ha aggiunto, e persino i negoziatori ucraini «si sono concentrati su discussioni di merito».

Toni sprezzanti

Così come gli americani, il cui approccio pragmatico sembra essere riconosciuto da Mosca: «Almeno con loro - ha detto Lavrov - stiamo parlando in termini concreti, basandoci su fatti reali, compresa la situazione sul campo e le cause profonde che sono alla base di questo conflitto, tra cui l'atteggiamento nei confronti della lingua russa, della cultura russa, della religione ortodossa e così via». Per gli europei invece il ministro russo ha toni sprezzanti: vogliono partecipare ora ai negoziati perché «capiscono che il treno sta partendo e vogliono provare a saltare sui gradini dell'ultimo vagone, ma in realtà non hanno chiaro quale ruolo potrebbero ricoprire».

Gli europei, ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, prima o poi dovranno pure essere consultati ma «la domanda è se desiderino davvero la pace» perché la Russia, se non ci saranno le prospettive di un accordo, «dovrà ricorrere alla forza».

Per il momento, però, ha sottolineato, alla porta del Cremlino nessuno da Bruxelles s'è ancora fatto vivo.

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