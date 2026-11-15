Una macchia in mezzo al successo della festa che nel nome di Mastros in Nugoro richiama anche ieri una marea di visitatori nel cuore antico di Nuoro. La doppia rissa di sabato sera con un diciottenne accoltellato in piazza Campo dei fiori, per fortuna in modo non grave, impone una riflessione al sindaco Emiliano Fenu: «Mastros in Nùgoro è una manifestazione importante per la città, valorizza tradizioni, identità culturale e attività. Quanto accaduto, con situazioni legate agli eccessi nel consumo di alcol che hanno interessato alcuni minorenni e il ferimento di un giovane, è un fatto da non sottovalutare anche se si inserisce in un quadro positivo caratterizzato da una straordinaria partecipazione di pubblico».

Eccesso di alcol

Sabato vengono registrati circa 12mila presenze sulla base dei 25mila accessi in città. Va tutto bene fino alle 21 quando due risse tra giovanissimi turbano la convivialità, soprattutto quando in un caso spunta il coltello che ferisce il diciottenne a un fianco, per fortuna in modo non grave. Finisce in ospedale mentre la polizia interviene per ricostruire l’accaduto. A quel punto, come spiega Fenu, «la chiusura anticipata di tre quarti d’ora rispetto alle 22, è una decisione necessaria». Il sindaco richiama la responsabilità collettiva. Un modo per ricordare a tutti il divieto di somministrare alcol ai minorenni.

Tante presenze

La doppia rissa non compromette la festa andata avanti ieri. Spiega l’assessore alle Attività produttive, Giuseppe Mercuri: «Il format di Mastros funziona, ha una sua identità e rappresenta un’importante opportunità per le attività produttive, gli operatori e la promozione della città. Il riscontro delle presenze conferma il valore della formula, che intendiamo sostenere. Non significa ignorare le criticità. Perché il format possa continuare a funzionare è indispensabile che cresca il livello di responsabilità di tutti: organizzatori, operatori, partecipanti e famiglie. Non possiamo permettere che comportamenti irresponsabili, soprattutto se coinvolgono minorenni e situazioni di abuso di alcol, mettano a rischio la sicurezza delle persone e il lavoro degli operatori».

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