Firenze. Esondazioni, allagamenti, frane, persone evacuate, abitazioni isolate, strade interrotte e poi i danni. Dalla Toscana alla Liguria, dal Friuli Venezia Giulia all'Emilia Romagna e le Marche, il maltempo continua a sferzare l'Italia. La regione più colpita stavolta è la Toscana, già stremata da giorni di allerta: giovedì rossa e ieri arancione.

Ieri mattina si contavano 151 criticità ancora aperte, sulle 267 segnalate dall'inizio dell'evento, 124 persone isolate nelle provincie di Arezzo, Lucca e Massa-Carrara, altre 72 evacuate in via preventiva nel Pisano e 27 evacuati effettivi nelle province di Pisa e Lucca. Oltre 190 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. Nel corso della giornata si sono aggiunte nuove frane e smottamenti, mentre resta alta l’attenzione per le piene di Serchio, Ombrone Pistoiese e Bisenzio. Nell’Aretino, un 28enne è morto l’altra notte in un incidente stradale lungo la regionale 71, sotto la pioggia battente.

Disagi anche nelle Marche, dove l’esondazione del Metauro ha provocato allagamenti in diversi comuni del Pesarese. A Urbania una persona è rimasta bloccata in casa dall’acqua. Segnalati inoltre crolli di pali e tralicci e strade chiuse per frane. In Liguria, evacuata a Carasco una palazzina minacciata da una frana, mentre a Manesseno circa 20 persone sono rimaste isolate a causa di una frana. Nello Spezzino una coppia di anziani, bloccata nell’auto invasa dall’acqua, è stata salvata dagli agenti della polizia penitenziaria.

Anche il Friuli Venezia Giulia ha dovuto fare i conti con piogge intense e diffuse. Sono stati registrati tra 60 e 90 mm di pioggia, con punte oltre 100 mm sulle Prealpi Giulie. Ancora piogge anche su Bologna e provincia. In città diverse strade allagate: richiuso, dopo l'apertura di ieri sera, il sottopassaggio di via del Triumvirato, vicino all'aeroporto, per nuovi allagamenti.

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