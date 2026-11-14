Dai laboratori di robotica alle lezioni di storia antica, dai simulatori di guida ai laboratori di cinema. Per una mattina l'università di Cagliari ha aperto le porte dei suoi mondi, lasciando ai più giovani la possibilità di esplorarli prima di scegliere quale sarà il loro. Erano almeno 3.700 gli studenti che ieri hanno affollato le aule delle facoltà di Ingegneria e architettura e di Studi umanistici per l’evento di orientamento “Porte aperte in piazza d’Armi”, iniziativa congiunta tra il polo di via Marengo e il campus Sa Duchessa.

Arrivati da 22 scuole della Sardegna centro meridionale, i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte hanno partecipato a lezioni aperte, incontrato docenti e universitari e preso parte ad attività pratiche. Nella facoltà di Ingegneria hanno visitato i laboratori di biomedica, con tecnologie per il monitoraggio cerebrale e cardiaco, quelli di elettronica dedicati all’intelligenza artificiale, oltre che robotica e meccatronica. A suscitare curiosità sono state anche le due barche a vela prototipo progettate dall’Unica Sailing Team.

A Sa Duchessa il percorso ha attraversato i diversi ambiti degli studi umanistici: dalla tutela dei beni culturali alle lingue straniere, dalla comunicazione alle scienze dell’educazione. Accanto alle lezioni, anche visite al Labimus (laboratorio di Etnomusicologia), al laboratorio di cinema “V. De Seta”, e a quello di interpretazione simultanea. Presenti anche le associazioni studentesche con informazioni sui servizi, attività e opportunità sportive.L’orientamento proseguirà anche fuori dal capoluogo con lezioni e dimostrazioni di Ingegneria e architettura nelle scuole di Olbia, Alghero e Macomer.

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