Iglesias 2

Atletico Uri 0

Iglesias (4-3-3) : Daga, Montisci, Arzu (42’ st R. B. Leroux), A. B. Leroux, Crivellaro, Floris, E. Piras, Mancini, Capellino (33’ st Rodriguez), Beugre, Maitini. In panchina Bonifacio, Bahlaouan, Pitzeri, Figus, Santos, Lambroni, Dominguez. Allenatore Porcu.

Atletico Uri (4-4-2) : Carboni, Natale (2’ st Piga), Marini (21’ st Lintas), Piacente, Congiu, A. Piras (32’ st Glino), Saba, Mascia, Leomanni (7’ st Ara), Manca (12’ st Monti), Gjuci. In panchina Ena, Dore, Pireddu, Ventricini. Allenatore Congiu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : nel primo tempo 30’ Maitini: nella ripresa 23’ Beugre.

Note : ammoniti Natale, Mancini, Maitini. Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 160.

Iglesias. Vince e convince l’Iglesias che con un gol per tempo si sbarazza dell’Atletico Uri (fermandone la striscia di 6 risultati utili consecutivi) e resta terzo in classifica, ancora imbattuto. Porcu opta fin dall’avvio per il 4-3-3 e la mossa è vincente: griffano la vittoria Maitini (quarto gol segnato) e Beugre (sesto), due punte del tridente d’attacco.

La partita

Al 7’ Maitini sciupa subito una buona occasione e sul fronte opposto Daga deve respingere con la mano tesa un gran tiro di Mascia, ma al 30’ Maitini si riscatta ribadendo in rete una respinta di Carboni su cross di Capellino. Il tempo si chiude con un tiro di Capellino bloccato da Carboni e con un rasoterra in area di Gjuci ben parato da Daga. Nella ripresa c’è subito un tiro di Beugre parato di piede da Carboni ma anche Daga compie gli straordinari: doppia fondamentale parata nella stessa azione (16’) su Gjuci e Ara. Beugre ci prova dalla distanza al 19’ (parata di Carboni) e fa centro al 23’ ricevendo in area da Maitini e battendo Carboni con un preciso rasoterra sul primo palo. Una punizione appena fuori di Piacenza per l’Uri (41’) chiude la gara.