Le fiamme si sono alzate altissime ieri verso le 9.30 in via Kennedy, la lunga strada (Provinciale 33) che collega Samugheo da un capo all’altro. E per mettere in sicurezza un locale adibito a legnaia e magazzino i vigili del fuoco di Oristano e dei distaccamenti di Abbasanta e Sorgono ci hanno impiegato diverse ore.

Le operazioni di spegnimento e bonifica infatti si sono rivelate particolarmente complesse e delicate per gli operatori arrivati sul posto.

«Due sono i fattori principali che hanno complicato il lavoro delle squadre: da un lato l'elevato carico d'incendio dovuto alla grande quantità di legna e materiale stoccato all'interno del locale; dall'altro la presenza di materiali edili o coperture contenenti fibre di amianto, che impongono cautele e procedure di sicurezza straordinarie per tutelare la salute pubblica e degli stessi soccorritori», si legge in una nota inviata dal Comando provinciale di Nuoro dei Vigili del fuoco. Tanto che dal Comando di Oristano invece è stato inviato anche il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) per l’eventuale contenimento di sostanze inquinanti.

Una volta messa in sicurezza la legnaia, il magazzino e le aree circostanti, il lavoro si è diretto a individuare la causa del rogo. E stando a una prima ipotesi il motivo che ha scatenato le fiamme è riconducibile a una negligenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA