Oltre 600 partecipanti, cinque chilometri e mezzo percorsi insieme e un obiettivo comune: promuovere la salute attraverso il movimento e la corretta alimentazione. Grande successo per la prima edizione della Camminata metabolica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, che ieri ha portato cittadini e pazienti con una storia di sovrappeso e obesità dalla Cittadella Universitaria di Monserrato al parco di Terramaini, passando dal ponte Emanuela Loi, scortati dalla Polizia locale.

Obiettivo prevenzione

Una mattinata all’insegna del benessere e della prevenzione, per ricordare che anche un gesto semplice come camminare può diventare un prezioso alleato della salute, soprattutto quando si accompagna a uno stile di vita sano e a un’alimentazione equilibrata. L’iniziativa è stata organizzata dall’epatologo del Policlinico Duilio Casula, Giancarlo Serra, insieme ad altri specialisti dell’Aou di Cagliari, Francesco Pes e Cinzia Balestrieri e Maria Conti. «Questo evento - spiega Vincenzo Serra, direttore generale dell’Aou - fa parte del progetto “Take Care, la prevenzione con l’Aou di Cagliari». La nostra azienda si impegna così anche su un’attività di promozione della salute, uno strumento molto efficace per prevenire le patologie e condurre una vita sana».

Risultato positivo

«Abbiamo voluto unire la promozione dell’attività fisica e della sana alimentazione alla valorizzazione dei prodotti del territorio», spiega Serra. «Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari, produttori locali e associazioni sportive».La manifestazione si è aperta alle 10 nel piazzale della Cittadella Universitaria di Monserrato, con i saluti del direttore generale dell’Aou di Cagliari, Vincenzo Serra, del professor Pietro Giorgio Calò, prorettore per l’Assistenza dell’Università di Cagliari e direttore della Chirurgia Generale del Policlinico Duilio Casula, e del sindaco di Monserrato, Tommaso Locci, Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport del Comune di Cagliari e della pro rettrice alla Cittadella, Paola Fadda.