Oggi, alle 18, nella storica sede dell’Unione Sarda (sala Video Online) in viale Regina Elena 14, è in programma il 13° Seminario sull'Arte della Manutenzione dal titolo: “Ubaldo Badas artista, designer, grafico e ispiratore di molti talenti”, a cura di Maria Antonietta Mongiu e Diana Zuncheddu. Gianni Murtas, storico dell’arte, Giuseppe Demelas, ingegnere e designer e Claudio Rossi, designer e grafico del Gruppo editoriale L’Unione Sarda, analizzeranno le mille facce di Ubaldo Badas: progettista di cemento armato, di negozi, di mobili, di ceramiche e di cesti, persino. Un creativo sardo capace di dialogare con le diverse contemporaneità della sua epoca.

Il talento

Per comprendere appieno la complessità di questa figura - non laureata, non accademica e fuori dagli schemi - occorre superare le compartimentazioni e costruire un vero e proprio archivio che raccolga e registri i documenti nei molteplici campi disciplinari in cui ha operato. Nel seminario di oggi lo sguardo si soffermerà sull'eredità artistico-progettuale di Badas, capace di fondere progetto, matericità, produzione, e sul suo stretto legame con la rete di laboratori e artigiani tessili, ceramici e della cestineria in tutta la Sardegna (da Cagliari a Sassari, Bosa e Olbia).

Sarà inoltre esplorata la sua meno nota produzione pittorica, caratterizzata da una forte impronta esistenziale e da un fronte di ricerca parallelo alla neoavanguardia sarda degli anni Cinquanta e Sessanta. In attesa che si rifondi l’Isola - opera di Ubaldo Badas ed Eugenio Tavolara - l’augurio è che si creino e si rendano finalmente accessibili i suoi archivi.

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