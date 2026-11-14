Un appoggio, una pausa, un cambio di ritmo: anche senza parole, il movimento può diventare racconto. Domani prende il via «InCorpore», percorso di teatro corporeo ed espressivo promosso da Acli Arte e Spettacolo Cagliari Aps nell’ambito del progetto «In Arte – percorsi di musica, canto e spettacolo per la comunità». L’iniziativa, organizzata con la Regione, è realizzata in collaborazione con la compagnia teatrale Talenti Stravaganti APS e il Centro di Produzione per lo Spettacolo Intrepidi Monelli, che ospiterà gli incontri in viale Sant’Avendrace 100.

Il percorso

Il percorso si articola in tre workshop domenicali, dalle 10 alle 13, ciascuno dedicato a un tema autonomo. Si comincia domenica con «Il controllo», una giornata di lavoro su respiro, equilibrio, ritmo e rapporto con lo spazio. Il 29 novembre, «L’emozione» esplorerà il gesto, l’improvvisazione e la relazione con gli altri. Il 13 dicembre, «La scena» sarà dedicata alla creazione di brevi composizioni collettive. A condurre i workshop, rivolti a persone maggiorenni, sarà Roberta Gaviano, attrice, cantante e docente di teatro espressivo. Ad accompagnare il lavoro sul movimento ci sarà la musica dal vivo di Alessio Sanna. Esercizi guidati, esplorazione individuale e attività di gruppo offriranno l’occasione di sperimentare nuove possibilità espressive.

Programma

Per il finale, domenica 20 dicembre alle 19, gli Intrepidi Monelli ospiteranno «Risonanze», spettacolo di Talenti Stravaganti APS con interpreti professionisti: un tributo coreografico alle musiche di Hans Zimmer preceduto da una lettura interpretata di Fabrizio Congia.

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