Benjamin Netanyahu in pressing su Donald Trump per una ripresa delle operazioni militari contro l'Iran. Il premier israeliano non solo avrebbe chiamato il presidente americano ogni giorno nell'ultima settimana, ma adesso ha impresso un'accelerata alle sue manovre inviando a Washington il capo del Mossad Roman Gofman. Il capo dell'intelligence israeliana è arrivato nella capitale americana per incontrare il direttore della Cia, John Ratcliffe. E poi volerà a Miami per un colloquio con l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff. Sempre più preoccupato che un eventuale accordo tra Stati Uniti e Teheran non sia sufficiente a fermare le ambizioni nucleari dei pasdaran e la loro influenza nella regione, il premier israeliano deve anche affrontare la pressioni interne e quelle del suo avversario, Gadi Eisenkot, che ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo. In un comunicato delle ultime ore Eisenkot ha reso noto di aver incontrato Netanyahu e il suo segretario alla guerra: «Ho chiarito che non permetterò che manchi la supervisione» sul suo operato durante la fase di transizione del governo. «Per me, la sicurezza di Israele ha la precedenza su ogni altra considerazione e non deve mai essere utilizzata come strumento per ottenere un tornaconto politico. È questo ciò che mi aspetto da chiunque ricopra una carica pubblica».

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