Lo scorso settembre, Matteo Bertolini ha cominciato la sua attività di edicolante nel chiosco di via Euro 19. «La riapertura dell’edicola è stata per me una grande emozione perché si trova nel rione dove abitavano i miei nonni materni. Mi ha riportato indietro nel tempo quando, da bambino, la domenica facevo tappa con mio padre per comprare le figurine dei calciatori», racconta.

Nonostante le incombenze burocratiche che appartengono quasi sempre a ogni nuovo progetto, l’edicola per il quartiere La Palma rappresenta, oggi più che mai, il ritrovare quel luogo di aggregazione di cui si sentiva l’assenza durante il periodo di chiusura. Qui, si possono instaurare bei rapporti tra le persone anche solo per scambiare due parole.

«Sono legato al fascino che l’edicola regala. Penso alle figurine Calciatori Panini che ho collezionato fin da bambino: una passione tramandata da mio padre. Il fatto che l’edicola sia quella della mia infanzia rende tutto più magico», racconta Bertolini. Una scelta desiderata e che rende l’edicolante consapevole di ciò che il presente chiede. «Oggi la figura dell’edicolante penso non si possa fermare al semplice venditore di quotidiani, offrendo servizi sempre più utili ai clienti ma, anche dal punto di vista empatico, per creare dei legami di fiducia», sottolinea.

Si sfata la preoccupazione dell’incertezza perché il mestiere dell’edicolante per il giovane trentatreenne Matteo Bertolini è, invece, un futuro concreto su cui scommettere. «Ho fatto questa scelta perché il mondo dell’editoria mi è sempre piaciuto, fin da ragazzino leggevo i vari quotidiani di cronaca e sportivi, ma soprattutto mi ha dato la possibilità di cimentarmi in un lavoro definitivo», termina Bertolini.

Investire su se stessi, si conferma oggi una grande sfida che rappresenta anche un esempio e fonte di stimolo per il futuro.

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