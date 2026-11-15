Dal centro storico alle strade della città, passando per gli autobus del Ctm. Negli ultimi giorni diversi interventi delle forze dell’ordine hanno portato ad arresti per furti, rapine e violenze a Cagliari.

L’ultimo episodio è quello di piazza del Carmine, dove un 21enne è stato bloccato dalla Polizia mentre tentava di portare via un motociclo, spingendolo lungo la piazza. È stato arrestato per tentato furto aggravato. Sempre mercoledì, in viale Sant’Avendrace, un 28enne è finito in manette dopo aver rubato la borsa a una ragazza che saliva su un autobus. Le grida della vittima hanno attirato un passante, che lo ha inseguito in scooter. La fuga è terminata contro un palo della luce. Nei giorni precedenti, un 25enne algerino era stato arrestato per la rapina a una donna di 74 anni in via Roma. Due uomini le avevano sottratto il cellulare dalla borsa, ma l’intervento di un commerciante e di alcuni passanti aveva permesso di recuperarlo e alla Polizia di individuare uno dei presunti responsabili. Un altro arresto, da parte dei carabinieri, è scattato a Bonaria per un 29enne accusato di violenza sessuale ai danni di una 20enne a bordo di un bus del Ctm. Rintracciato poco dopo, è stato trasferito nel carcere di Uta. Un episodio che segue di poco un’altra denuncia di molestie ai danni di una ragazza in via Roma.

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