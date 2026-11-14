Madrid. Pedro Sanchez punta sul voto femminile per tentare la rimonta alle elezioni politiche spagnole del 29 novembre, che secondo quasi tutti i sondaggi lo vedono in svantaggio rispetto al leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo.

Al debutto della campagna socialista a Siviglia, davanti a 4mila sostenitori, il premier ha affidato un ruolo inedito alla moglie Begona Gomez, per la prima volta sul palco di un comizio del Psoe. Senza citare direttamente l'inchiesta giudiziaria che la vede imputata per presunto traffico di influenze e malversazione, Gomez ha rivendicato la propria autonomia e il percorso professionale: «Per troppo tempo siamo state le signore di qualcuno. Quel tempo è finito. Siamo noi le autrici della nostra vita». Accolta dai cori «Non sei sola», ha denunciato i tentativi di imporre alle donne come essere e comportarsi, invitando a difendere con il voto i diritti conquistati. Sanchez, con una maglietta rossa e la scritta “La forza delle donne”, ha chiesto alle elettrici altri quattro anni di governo per proseguire i progressi sociali. «Quando le donne fanno un passo avanti, tutta la Spagna va dietro», ha dichiarato, promettendo una «mobilitazione storica per una rimonta epica» contro «l'involuzione» incarnata, a suo giudizio, dall'alleanza tra popolari e Vox.

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