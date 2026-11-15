TREVISO. Non ce l’ha fatta Manuel Bertuol, 23 anni, caduto dal tettuccio di un’auto l’11 ottobre e morto sabato all’ospedale Ca Foncello. Nello schianto aveva riportato un trauma cranico. Videomaker e appassionato di motori, Bertuol era a un raduno di auto non autorizzato nella zona industriale di Padernello di Paese. Aggrappato alle barre del tettuccio di una Opel Frontera, filmava le evoluzioni delle auto nel piazzale, quando una curva improvvisa gli ha fatto perdere l’equilibrio. Cadendo, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. L’amico che era alla guida, un 20enne, si è fermato a prestare soccorso. Trasportato al pronto soccorso, il ragazzo è stato operato alla testa. La Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi a carico del guidatore, che ora rispondererà di omicidio colposo. Anche il padre di Bertuol era morto in un incidente: nel 2013, a 50 anni, si era schiantato su un bus a Mestre.

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