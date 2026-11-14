«Una situazione ormai insostenibile che sta mettendo in ginocchio la zootecnia sarda e spingendo le aziende verso il collasso finanziario». È il grido d'allarme lanciato da Cia Sardegna, che rinnova con forza l’appello per una revisione immediata delle decisioni del ministero e della Commissione europea per sbloccare le movimentazioni dei capi bovini nell'Isola, attualmente paralizzate a causa delle restrizioni legate alla dermatite nodulare contagiosa. «Il blocco prolungato degli spostamenti – denuncia l’organizzazione – sta generando una crisi senza precedenti lungo tutta la filiera bovina. Gli allevatori di alcuni territori dell’Isola, nonostante abbiano rispettato tutte le disposizioni previste, si trovano costretti a trattenere in azienda animali pronti per la commercializzazione o per l'ingrasso, con un conseguente sovraffollamento delle stalle e dei pascoli e una totale paralisi dei flussi di cassa».

Le difficoltà

«Non c'è più tempo da perdere, ogni giorno di attesa rappresenta un danno economico irreversibile per i nostri allevatori - hanno dichiarato il presidente e il direttore regionali di Cia, Michele Orecchioni e Alessandro Vacca -. Le aziende hanno bisogno di certezze immediate per poter riprendere a operare e programmare il futuro. La paralisi delle movimentazioni sta soffocando un comparto strategico per l'economia dell'Isola». Accanto alla richiesta di sblocco, Cia sollecita la Regione e le istituzioni competenti affinché siano predisposti e liquidati con la massima celerità i ristori per i danni subiti a causa del fermo forzato. Su questo punto l'organizzazione agricola indica una condizione imprescindibile affinché gli indennizzi risultino realmente efficaci ed equi: «Nel calcolo dei ristori devono essere ricomprese le intere mandrie aziendali, senza alcuna distinzione o esclusione legata all'età dei capi». Il blocco delle movimentazioni dei bovini in Sardegna resta parzialmente in vigore a causa di una questione controversa su cui deve pronunciarsi il Tar, nonostante la maggior parte dei focolai sia estinta. L’invito pressante rivolto al Ministero della Salute e all'Unione Europea è quello di revocare le restrizioni nelle aree ormai risanate ed erogare nuovi indennizzi.

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