Lutto in città per la morte di Fortunato Di Cesare. Ottantuno anni, era stato assessore all’Ambiente e, nella Giunta guidata dal sindaco Contini, aveva poi ricoperto il ruolo di vicesindaco, reggendo l’amministrazione comunale nel delicato periodo del terremoto Is Arenas, l’inchiesta sui lavori dello stadio quartese. «Era un uomo di equilibrio e gentile - ricorda Gabriele Marini, segretario provinciale del Psi e ai tempi nei Riformatori con Di Cesare - Ha guidato il Comune in un periodo difficilissimo, durante gli arresti cautelari per la questione dello stadio Is Arenas. Era come un fratello grande, una persona che ci ha aiutato e guidato».

Di Cesare era anche un arbitro di calcio e ha ricoperto il ruolo di commissario degli arbitri per molti anni. Oggi - alle 15 - i funerali nella Basilica di Sant’Elena. E l’addio dell’adorata moglie Lucia, delle figlie Elisabetta e Claudia, dei nipoti e generi, e di un’intera città.

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