Washington. Il caso Nvidia scuote l’amministrazione Trump e il segretario al Commercio Howard Lutnick finisce sul banco degli imputati. Scott Bessent, capo del Tesoro, ha aperto lo scontro lamentando il mancato inserimento nella black list di Megaspeed, l’azienda al centro dello scandalo dei chip e legata alla sospetta spia cinese Alice Huang.

Bessent ha tenuto a rimarcare che sia lui che altri ministri avevano chiesto «da tempo l’imposizione di restrizioni». Ora Lutnick ne dovrà rispondere anche davanti al Congresso, dove è stato convocato. Mentre il titolo della società dell’AI continua la sua picchiata in Borsa, Trump - che bolla il caso come «davvero triste» - avrebbe chiamato martedì Jensen Huang prima delle sue dimissioni, esortandolo a non mollare e a continuare a battersi. Nel frattempo, la comunità di intelligence americana sta ancora cercando di comprendere la natura del legame tra l’amante cinese dell’ex ceo e il governo di Pechino. Gli 007 Usa, almeno finora, avrebbero raccolto informazioni che non dimostrano che la donna abbia agito come spia. Un’indicazione che trova riscontro anche nelle parole del procuratore generale Todd Blanche, nell’ambito dell’indagine avviata dal Dipartimento di Giustizia. Ma Bessent non ha risparmiato colpi duri al Dipartimento del Commercio: «Dovrete chiedere a loro quali siano i loro processi interni», ha risposto alla Cnbc. Le sue accuse trovano riscontro nella ricostruzione di Axios: Lutnick avrebbe «ripetutamente ostacolato» i tentativi di intervenire contro le aziende, inclusa Megaspeed, sospettate di dirottare verso la Cina i chip avanzati per l’AI, prodotti dal colosso californiano. Intanto Nvidia a Wall Street ha vissuto un’altra seduta sull’ottovolante: il titolo ha avuto un rimbalzo iniziale per poi accusare perdite fino al 4%. Pesano le incertezze sul futuro dei vertici e, le conseguenze strategiche sul settore dell’AI, mega indebitato.

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