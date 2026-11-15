Washington. Donald Trump rompe il silenzio sul caos dei voli negli Stati Uniti e scarica sull'amministrazione Biden la responsabilità del blocco del traffico aereo di venerdì, durato quasi cinque ore. «Un disastro» per la Federal Aviation Administration (Faa), ha attaccato su Truth, accusando i predecessori di avere speso «in modo sconsiderato» ingenti risorse, peggiorando un sistema già obsoleto. Il presidente ha sollecitato il Congresso ad approvare i 30 miliardi di dollari richiesti per ammodernare le infrastrutture del controllo aereo.

Intanto il Paese prova a tornare alla normalità, ma anche ieri sono stati cancellati 1.600 voli. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha previsto il ripristino delle normali operazioni entro oggi, sottolineando gli sforzi delle compagnie per riposizionare aerei ed equipaggi. Le strutture in Texas e Arkansas interessate dai problemi di comunicazione sono state messe in sicurezza e sottoposte ad accertamenti diagnostici. Secondo il Wall Street Journal, all'origine del blocco potrebbe esserci stato un singolo router nel sud dell'Arkansas. «Non abbiamo alcuna indicazione di un attacco informatico estero», ha assicurato Duffy, annunciando che le indagini proseguiranno con l'Fbi e gli altri organismi federali.

Il segretario ha tuttavia individuato criticità anche nei 12,5 miliardi di dollari stanziati dal Congresso lo scorso giugno per aggiornare il sistema: le risorse, a suo giudizio, sarebbero destinate soprattutto alla ricostruzione delle infrastrutture hardware, senza investimenti adeguati nei software. Duffy ha difeso l'impegno di Trump per la modernizzazione dello spazio aereo.

Oggi a Capitol Hill sono attesi i primi funzionari della Faa e del Dipartimento dei Trasporti, chiamati a fornire chiarimenti sull'utilizzo dei fondi. Il progetto di ammodernamento raccoglie consensi bipartisan ma i democratici chiedono verifiche sottolineando che a 15 mesi dallo stanziamento è stato impegnato soltanto un terzo dei 12,5 miliardi.

Il blocco, il più lungo del traffico aereo americano negli ultimi 25 anni, dai drammatici eventi dell'11 settembre 2001, continua intanto a provocare disagi a centinaia di migliaia di passeggeri. In tre giorni sono stati cancellati circa 17.500 voli.

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