Un’autopompa serbatoio dei vigili del fuoco si è ribaltata ieri lungo l'Asse Mediano e un vigile di 24 anni circa è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno: il pick-up, che arrivava da Carbonia ed era diretto al Comando provinciale di Viale Marconi, arrivato all'altezza di via dei Valenzani si è ribaltato forse a seguito di un urto con il guardrail. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto di polizia municipale, ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale mentre i vigili urbani si sono occupati dei rilievi e di far defluire le auto. L'Asse Mediano è stato chiuso circa un’ora per consentire i rilievi e i soccorsi.

L’incidente

Due pedoni investiti in serata, a distanza di meno di un’ora. Il primo incidente è avvenuto attorno alle 18.45 in via Piero della Francesca, davanti al centro commerciale I Mulini, dove una donna è stata travolta sulle strisce pedonali. Poco dopo, alle 19.30, un altro investimento si è verificato in piazza Giovanni XXIII, dove è rimasto ferito un uomo. Entrambe le vittime sono state soccorse dal 118 e classificate in codice giallo.

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