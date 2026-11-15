Il centro si anima con il calare della sera, i gruppi di ragazzi si ritrovano nelle piazze e nelle strade della Marina, tra alcol e cibo consumato all’aperto. Poi, quando la serata finisce, a restare sono spesso bottiglie e rifiuti abbandonati sui marciapiedi. Sabato sera i carabinieri si sono trovati anche davanti a questo scenario e, in alcuni punti del centro, hanno invitato gli stessi ragazzi a ripulire gli spazi occupati. È uno dei momenti di un’altra notte di controlli nelle vie della malamovida cagliaritana.

Dopo il servizio dello scorso fine settimana, i militari sono tornati a presidiare il centro storico, sempre più spesso teatro di episodi legati all’abuso di alcol e sostanze, risse e fenomeni di spaccio, con giovani e giovanissimi tra i principali protagonisti. Una ventina di carabinieri, in uniforme e in abiti civili, ha attraversato le zone più frequentate, con l’obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e garantire maggiore sicurezza.

La serata

I controlli, coordinati dal comandante del Reparto operativo Francesco Donvito e dal comandante della Compagnia di Cagliari Simone Anelli, sono iniziati nel pomeriggio, intorno alle 16, e sono proseguiti fino all’una di notte. Oltre 100 le persone identificate, tra cui 44 minorenni.

Il percorso ha toccato via Roma e piazza Yenne, per poi addentrarsi nelle strade della Marina, dove i militari si sono mossi a piedi. Tra i punti osservati speciali anche le scalette di Santa Teresa, via Cima e via Spano, luoghi di ritrovo abituali per gruppi di ragazzi che si fermano a consumare cibo e bevande. Proprio qui, davanti ai rifiuti lasciati a terra, è arrivato l’invito a raccogliere e portare via quanto abbandonato. Un intervento che non è passato inosservato. Residenti e passanti hanno seguito le operazioni, in diversi casi fermandosi a ringraziare e applaudire i carabinieri. Una reazione che restituisce il peso di un problema che, al di là degli episodi di criminalità, riguarda anche la quotidianità di chi vive il centro storico e si ritrova a fare i conti con sporcizia, schiamazzi e spazi pubblici lasciati in condizioni di degrado.