Manila. Dalle tensioni politiche attorno al Mar Cinese Meridionale all'impennata dei prezzi del petrolio, dalla guerra nel Myanmar all'intelligenza artificiale, passando dagli accordi commerciali e ai dazi americani. Importanti questioni economiche e delicati temi di politica internazionale fanno da sfondo al vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) iniziato ieri a Manila.

Un evento che si prepara ad attirare inevitabilmente l'attenzione del mondo, anche perché, oltre ai leader di dieci Paesi Asean su undici, sono attesi in questi giorni anche il presidente americano Donald Trump, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il premier cinese Li Qiang e il premier indiano Narendra Modi. Mentre sono già a Manila il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, il premier australiano Anthony Albanese e quello canadese Mark Carney.

E sempre a Manila il 17 novembre dovrebbe svolgersi il primo incontro da due anni a questa parte tra i leader di Usa, Giappone, Australia e India: i quattro membri del gruppo Quad che, secondo molti osservatori, punta di fatto a contrastare l'influenza della Cina nell'Indo-Pacifico. Dalle Filippine, il presidente americano dovrebbe poi spostarsi in Cina per un incontro storico con Vladimir Putin e Xi Jinping a margine del summit Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) in programma il 18 e 19 novembre a Shenzhen, un trilaterale nel quale Trump dice di voler discutere della riduzione degli arsenali atomici e della guerra in Iran.

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