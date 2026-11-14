È morto ieri, all’età di 83 anni, Giangiacomo Pisotti, magistrato e giurista di origini sassaresi che per decenni ha esercitato a Cagliari, conquistando la stima dei colleghi e dell’intera avvocatura. Un giudice che col tempo si è affermato anche come intellettuale, capace di tenere insieme rigore tecnico e sensibilità per l’umanità che si nasconde dietro ogni fascicolo.

La carriera

Entrato in magistratura nel 1971, ha iniziato come pretore a Sanluri, per poi passare alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari. Dal 1980 è stato giudice civile e fallimentare e nel 2000 è diventato presidente delle sezioni civili. Dal 2009 al 2016 ha guidato la sezione civile della Corte d’Appello, occupandosi anche di minorenni, sezione agraria e Tribunale regionale delle acque pubbliche: anni di sentenze scritte con rigore, spesso su terreni delicati come il diritto di famiglia e la tutela delle persone, dove erano in gioco vite, ferite, speranze.

Accanto alla toga aveva coltivato la passione per la didattica, come ricordano anche i compagni di Università: assistente di Diritto privato a Economia e Commercio dell’ateneo cagliaritano dal 1968, magistrato collaboratore per il tirocinio degli uditori giudiziari, docente alla scuola di specializzazione per le professioni legali. Aveva fondato e gestito la mailing-list «Giustizia Sardegna», diventata un forum di confronto per i giuristi sardi. Da pensionato aveva continuato a intervenire nel dibattito giuridico, a difesa dei più fragili.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa ha suscitato dispiacere e cordoglio. Maria Grazia Corradini, ex presidente della Corte d’Appello di Cagliari, che con lui condivise il concorso in magistratura e l’ingresso in servizio nel 1971, lo aveva descritto così al momento della pensione: «Era uno di quei rari magistrati sui quali finisce per reggersi l’intero settore cui sono addetti». Per lei era un punto di riferimento sicuro per colleghi, avvocati e cancellieri, capace di unire cultura giuridica elevata e attenzione umana verso chiunque fosse coinvolto in affari di giustizia. Ne ha ricordato anche il carattere: la prudenza al volante sulla Carlo Felice, l’amore per i figli, la generosità verso i più deboli. «Giangiacomo ci lascia anche la fila, alla porta del suo ufficio, dei “suoi” poveri che ha aiutato anche economicamente», scrive in un commento, ricordando che faceva la carità di nascosto. «È unico ed insostituibile».