Una porta o l’altra. Quella del bar, con il bancone pieno di tramezzini, pizzette e piatti del giorno. Oppure quella del frigorifero, da aprire al mattino prima di uscire per recuperare la schiscetta preparata la sera prima. Alle 13, per molti lavoratori, la pausa pranzo comincia così: con una scelta che ormai riguarda tanto il gusto quanto il portafoglio.

Perché mangiare fuori costa sempre di più e il vecchio rito della schiscetta, oggi ribattezzato meal prep, sta vivendo una nuova stagione: preparare in anticipo quello che finirà nel contenitore del pranzo, organizzando porzioni e ingredienti per tutta la settimana.

A fotografare il prezzo della pausa pranzo è l’ultima rilevazione dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Mangiare fuori durante la giornata lavorativa costa sempre di più: rispetto al 2025 un pasto tipo è aumentato fino all’8% in più e, rispetto a 25 anni fa, fino a +368%. E non serve ordinare chissà cosa per accorgersene. «Anche i piatti più semplici hanno raggiunto prezzi inauditi», osserva Federconsumatori.

Il conto si vede bene già da un pasto apparentemente senza pretese: pasta, acqua, dessert e caffè. Nel 2026 la spesa media è di 16,19 euro, contro i 15,77 euro del 2025: un aumento del 3%. Tradotto in vita reale: se un lavoratore paga ogni giorno quella cifra, per cinque giorni sono circa 81 euro alla settimana. Su 220 giornate lavorative si raggiungono cifre tra i di 2.760 euro e i 3.250 euro, senza contare eventuali pause pranzo più elaborate o qualche colazione aggiunta alla spesa. Poi ci sono le singole voci, che raccontano ancora meglio quanto sia cambiata la pausa pranzo. Una bottiglietta d’acqua da mezzo litro arriva a 2,20 euro, con un rincaro del 5% in un solo anno e addirittura del 323% rispetto al 2001. Un tramezzino costa 3,50 euro, il 6% in più rispetto al 2025 e il 355% in più rispetto a venticinque anni fa. Il gelato, ormai, sembra quasi un investimento: 3,60 euro, +368% rispetto al 2001. La pizzetta rossa è arrivata a 3,35 euro (+335%), mentre il panino si porta a casa un +238% nel confronto con il 2001.

E così il pranzo preparato a casa smette di sembrare soltanto la soluzione di chi vuole risparmiare. Diventa una vera organizzazione domestica. La domenica si cuoce il farro, si preparano le verdure, si dividono le porzioni. Il lunedì basta infilare il contenitore nella borsa e uscire. Il martedì non bisogna più chiedersi cosa mangiare. E il mercoledì, soprattutto, non serve guardare il menu del bar con la calcolatrice in testa.

Secondo Federconsumatori, il costo medio di un pasto preparato a casa è di circa 4,90 euro, con un risparmio di circa il 75% rispetto a bar, tavole calde e altri punti di ristoro. E si può spendere ancora meno: l’associazione indica la possibilità di preparare schiscette anche sotto i 2 euro, privilegiando per esempio i pasti vegetali e i legumi al posto delle proteine animali più costose.

Il meal prep, insomma, è anche un modo per trasformare la cucina di casa in una piccola mensa personale. Si cucina una volta e si mangia più volte. Federconsumatori suggerisce, ad esempio, di preparare in un’unica soluzione la quantità di farro necessaria per tre giorni, magari utilizzando la pentola a pressione, così da ridurre tempi di cottura e consumi.

Non è solo una questione di euro. Portarsi il pranzo da casa significa anche scegliere cosa mettere nel piatto e, osserva Federconsumatori, può aiutare chi segue particolari regimi alimentari. E c’è un altro dettaglio non trascurabile: niente fila al bancone. Il tempo risparmiato può diventare una passeggiata, qualche minuto all’aria aperta o semplicemente una pausa vera, lontano dalla scrivania. La schiscetta, quindi, cambia nome ma non sostanza. I contenitori sono più belli, le ricette più ordinate e sui social il pranzo può perfino diventare fotogenico. Ma dentro quella vaschetta c’è soprattutto una risposta molto concreta al caro pausa pranzo.

Alle 13, alla fine, le porte sono sempre due. Solo che oggi quella del frigorifero sembra aprirsi un po’ più spesso.

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