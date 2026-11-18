Sfida alle capolista. Per una curiosa coincidenza domenica la Torres ospita alle 14.30 lo Spezia, capolista del girone B della serie C di calcio, mentre la Dinamo è impegnata sul parquet di Livorno contro la capolista del campionato di A2 di basket.

Le due squadre sassaresi non sono certo le favorite dai pronostici, eppure c'è tanto da guadagnare non solo come prestigio ma anche in classifica. La Torres affronta una formazione imbattuta che ha quasi fatto l'en plein: 12 vittorie e 2 pareggi. Dal canto loro i rossoblù hanno quasi sempre vinto al "Vanni Sanna": 6 successi e un pareggio.

La Dinamo troverà campo infuocato a Livorno, formazione che ha perso soltanto una volta sola, in casa contro Brindisi, peraltro di un canestro: 78-81, sbagliando per due volte la tripla del supplementare.