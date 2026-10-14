Ariete – Una giornata piena di stimoli vi chiede di scegliere. Seguite ciò che vi piace, lasciando perdere il resto.

Toro – Una persona vi coinvolge in un progetto. Mettere a disposizione le vostre capacità può dare risultati inattesi.

Gemelli – Avete bisogno di staccare la spina. Un’attività manuale, sportiva o creativa libera la mente.

Cancro – Una questione domestica richiede attenzione. Sistemarla ora vi permetterà di vivere con tranquillità.

Leone – Il vostro entusiasmo contagia chi vi sta accanto. Sfruttatelo per creare un clima positivo intorno a voi.

Vergine – Non sottovalutate un’occasione di apprendimento. Una nuova competenza potrebbe tornarvi utile.

Bilancia – In famiglia emerge una necessità. Essere presenti senza voler risolvere tutto renderà il rapporto più disteso.

Scorpione – Un cambiamento nelle vostre abitudini può migliorare il benessere. Provate una soluzione diversa dal solito.

Sagittario – Una notizia dall’estero o da una persona lontana riaccende la curiosità. Potrebbe nascere un progetto.

Capricorno – Un impegno economico va programmato con lungimiranza. Guardate oltre le necessità immediate.

Acquario – La giornata favorisce la vita sociale. Un’uscita può farvi conoscere qualcuno con interessi affini.

Pesci – Una canzone, un’immagine o un ricordo risvegliano una sensazione particolare. Lasciatevi guidare.

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