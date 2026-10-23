C'è un pezzo autentico della tradizione gastronomica di Assemini che ha conquistato la Catalogna, salendo sul gradino più alto del podio nel celebre programma televisivo Little Big Italy. Protagonisti di questo straordinario successo internazionale sono Claudia Mulas (46 anni) e Massimo Izzo (45 anni), i due giovani ristoratori asseminesi che nel cuore di Barcellona gestiscono con passione il loro locale, Pappa e citti.

Cos’è la panada

Per comprendere il valore di questo trionfo bisogna partire dalle radici della pietanza che ha stregato la giuria catalana, la panada. Si tratta del piatto tipico per eccellenza di Assemini: uno scrigno di pasta croccante di semola e strutto (detta violada), lavorata rigorosamente a mano con una tecnica antica e sapiente, che racchiude con un sapiente intreccio un ripieno ricco e saporito. Tradizionalmente preparata con carne d’agnello, anguille, patate e condimenti aromatizzati, la panada rappresenta l’identità profonda, la storia e la cultura della comunità asseminese.

La vittoria in Spagna

Chi conosce Claudia e Massimo sa quanta tenacia, quanti sacrifici e quanto lavoro ci siano dietro il loro ristorante a Barcellona. Lasciare la propria terra d’origine per scommettere su un’attività tutta nuova, partendo da zero e costruendo parallelamente una famiglia in una grande metropoli straniera, richiede un coraggio fuori dal comune.

Nella cucina di Pappa e citti, la panada è diventata la vera regina del menù. Riportando i sapori autentici del Campidano all’estero, la coppia ha dimostrato che la qualità e la tradizione della cucina sarda non conoscono confini geografici. Il titolo di miglior ristorante di cucina regionale di Barcellona ottenuto in TV è il giusto riconoscimento a una vita di dedizione e amore per le proprie origini.

Il commento del sindaco

Il successo dei due concittadini ha suscitato un’ondata di grande entusiasmo anche ad Assemini. Il sindaco Mario Puddu ha voluto esprimere il plauso dell’amministrazione e della cittadinanza: «La vittoria di Claudia e Massimo a Barcellona è un motivo di immenso orgoglio per Assemini. Hanno dimostrato che con la passione, i sacrifici e il duro lavoro si può fare strada ovunque, portando la nostra panada e la nostra identità sul tetto del mondo».

Un trionfo che conferma come la determinazione di chi parte sappia dare lustro, da ogni latitudine, alla grande tradizione di Assemini. E proprio questo fine settimana la panada sarà protagonista della sagra a lei dedicata nella storica piazza San Pietro.

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