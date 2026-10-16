Cosparso di benzina e dato alle fiamme: è quanto accaduto a un clochard che stava dormendo al porto vecchio di Sanremo. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 ottobre.

Ad aggredire l'uomo sarebbe stato un ragazzino di 13 anni. Il clochard, che ha riportato ustioni alle gambe, è stato ricoverato due giorni all'ospedale di Sanremo e poi dimesso.

Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

(Unioneonline)

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