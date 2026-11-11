Due arresti per tentato omicidio dopo il grave ferimento di un giovane, colpito al volto dai pallini di un fucile calibro 22 ieri pomeriggio in località Giliacquas, a Elmas.

In via Bassi il venticinquenne Mattia Secci, di Pirri, è stato raggiunto alla testa da una fucilata ed è ricoverato in Rianimazione al Brotzu, in prognosi riservata. I carabinieri hanno arrestato Giorgio Argiolas, 26 anni, che avrebbe sparato dicendo di voler difendere il fratello minore da una presunta spedizione punitiva, e Simone Lippi, 24 anni, di Cagliari, che era alla guida del Suv su cui viaggiava anche Secci.

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All’origine ci sarebbe una lite per una ragazza avvenuta la notte precedente. Un cugino degli Argiolas sarebbe stato investito, riportando un trauma cranico.

Entrambi gli arrestati, difesi dagli avvocati Luca Sanio e Antonella Giua Marassi, dopo le formalità di rito sono stati trasferiti nel carcere di Uta. L’inchiesta, coordinata dal pm Emanuele Secci, è alle fasi iniziali e potrebbe riservare ancora ulteriori colpi di scena.

